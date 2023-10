Les Cinquante du 9 octobre : un énorme clash, des éliminés (résumé + replay épisode 25)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 25 du lundi 9 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 25 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs au cours de la soirée d’anniversaire de Julien… Nicolas revient parler stratégies avec Vivian. Nicolas doute de Vivian, qui veut regagner sa confiance… Mais Nicolas le croit pas en ses belles paroles.





Vivian va parler à Julie, il la trouve distante et ne comprend pas… Julie avoue ne pas réussir à se détendre, elle préfère qu’ils soient juste amis. Mais elle confie ensuite à Cassandra qu’elle en sait pas si elle a bien fait, elle est perdue et pleure… De son côté, Nicolas rapporte sa discussion avec Vivian aux autres de sa chambre.







Le lendemain matin, le Lion annonce le jeu numéro 8 ! Tous se préparent et se rendent dans l’arène. Tirage au sort, tout le monde tire une boule blanche sauf Enzo, Eloïse, Scott, et Myriam qui tirent une boule noire. Le Lion annonce qu’ils sont les chasseurs ! Ils seront en rouge les yeux bandés dans le carré noir. Les autres seront les chassés, avec des clochettes aux pieds ! Il y aura 8 manches, le jeu s’arrête quand il y aura 6 éliminés, les chasseurs seront alors sauvés.

Gary est éliminé sur la première manche. Julie est éliminée de la seconde manche. Lindsay et Florian sont éliminés de la 3ème manche. Coralie est éliminée de la 4ème manche. Et Mélanie et Stéphane sont éliminés de la 5ème manche ! Stéphane se fait éliminer bêtement, il n’a pas été touché mais est sorti du carré. C’est donc fini, les chasseurs sont sauvés !



Alex pense déjà à sa vengeance alors que les éliminés ont leur sort entre les mains des joueurs victorieux. Les éliminés retournent au château alors que c’est l’heure des votes. Une dispute éclate entre Vivian et Simon. Jessica se range du côté de Simon, elle explose. Jessica ne veut plus lui adresser la parole et Amélie va recadrer Vivian.

VIDÉO Les Cinquante du 9 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 25 ce lundi 9 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 10 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 25.