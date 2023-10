Un si grand soleil du 10 octobre : Alex ment à Manu (résumé et vidéo épisode 1253 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 octobre, spoiler résumé de l'épisode 1253 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 10 octobre 2023.





Alex retrouve Ludo et Jade, il transmet à Jade les photos des montres et le portrait robot de Sylvain. Il n’a rien trouvé sur lui mais il continue à chercher. Jade reste concentrée sur les montres avec Ludo, qui rechigne à se mouiller… Au Sauvages, Davia s’inquiète pour Alex. Elle en parle à Manu au téléphone. Manu pense que ça a l’air d’aller mieux, il lui assure qu’il va bien s’occuper de lui.

Enric emmène un café à Bertier. Il lui avoue qu’il nage en plein bonheur, il ne s’était pas senti aussi bien avec quelqu’un depuis longtemps. Bertier lui confie qu’avec Marion ce n’est pas la joie… La flamme est éteinte depuis longtemps, ils ne font que se disputer. Il pense qu’il n’y a plus d’amour entre eux.



Alex parle avec l’agent d’assurance de Lejeune. Il lui dit qu’il faut retrouver Sylvain Durand pour avoir les montres. Il lui montre le portrait robot et lui demande de l’aider. Il aimerait qu’elle montre le portrait auprès de son réseau pour voir si quelqu’un le reconnait… Elle avoue que sa démarche est inhabituelle mais elle va se renseigner.

Carine signe son contrat de responsable de maintenance. Elle remercie Elisabeth. Elle dit ensuite à Bertier d’annoncer à Bilal qu’elle lui a trouvé un assistant, un stagiaire qui arrive aujourd’hui. Bertier se charge d’accueillir Boris et lui fait visiter. Il présente Boris à Bilal, il lui explique que c’est un étudiant en médecine en stage chez eux. Bilal est déçu, il voulait un laborantin très compétent. Bertier lui répond que Bastide le trouve très doué…

Alex arrive en retard au commissariat. Manu ne lui demande rien, Alex dit qu’il était avec sa soeur. Manu comprend qu’il ment… Il propose de diner tous les trois un de ces soirs. Pendant ce temps là, Jade montre le portrait robot à son fourgue. Il lui parle d’un spécialiste de revente de montres, Jade veut le faire parler…

Noémie appelle Ludo, elle lui propose un resto ce soir. Il lui dit que ce n’est pas possible, il doit nettoyer l’appart avec Bilal avant le déménagement. Noémie comprend qu’il ne veut pas le voir et lui dit de lui dire clairement… Ludo lui dit que c’est pas ça. Jade le rejoint et il raccroche !

Carine montre à Bertier les oeuvres de street art de sa fille. Bertier trouve qu’elle a du talent, il trouve ça magnifique. Léonore retourne travailler, ils ne l’entendent même pas… Pendant ce temps là, Bilal est avec Boris. Mais il ne sait pas ce que c’est le PH ! Bilal hallucine et Boris avoue qu’il séchait les cours… Boris supplie Bilal de le garder, même pour faire les cafés…

Boris retrouve ensuite son père pour déjeuner, il lui ment en disant qu’il a assuré et qu’il va élaborer leur prochaine crème. Bertier et Marion se disputent encore pendant une séance de shopping. Bertier chercher à arranger les choses, il lui propose une soirée tranquille à la maison…

La discussion entre Jade et le revendeur dérape. Ludo déboule avec la voiture et récupère Jade. Elle avoue avoir trop insisté pour avoir des infos sur Sylvain, Ludo a stressé et lui reproche de prendre des risques. Il a eu peur, ils s’embrassent. Mais Ludo lui dit qu’il ne peut pas et s’en va.

