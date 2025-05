Ligue Europa : Manchester United / Athletic Bilbao en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





UEFA Europa League – Manchester United / Athletic Bilbao en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 8 mai 2025. Place aux demi-finales retours de l’UEFA Europa League ce jeudi soir. Manchester United affronte l’Athletic Club Bilbao.





A suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Ce soir, Manchester United affronte l’Athletic Bilbao à Old Trafford pour le match retour des demi-finales de la Ligue Europa. Fort d’une victoire 3-0 à l’aller, United est en position favorable pour atteindre la finale.

L’équipe mancunienne, dirigée par Ruben Amorim, reste invaincue en compétition européenne cette saison et a marqué 31 buts, un record dans le tournoi. Des joueurs clés comme Bruno Fernandes, Casemiro et Matthijs de Ligt, de retour de blessure, devraient être présents pour sécuriser la qualification.



Publicité





En face, l’Athletic Bilbao fait face à des défis, avec l’absence de trois attaquants majeurs pour cause de blessures et de suspensions. Le club basque n’a pas marqué lors de ses quatre derniers déplacements et a perdu sept de ses neuf derniers matchs européens à l’extérieur contre des équipes anglaises.

Manchester United / Athletic Bilbao – Composition des équipes

🔵 Manchester United (composition probable) : Onana – Lindelöf, Maguire, Yoro – Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu – Fernandes (cap), Hojlund, Garnacho.

🔵 Athletic Club Bilbao (composition probable) : Agirrezabala – Gorosabel, Yeray Alvarez (cap), Unai Nunez, Berchiche – Ruiz de Galaretta, Jaureguizar – A.Djalo, Gomez, Berenguer – Sannadi.

Manchester United / Athletic Bilbao en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 18h25. Coup d’envoi de la rencontre à 18h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Manchester United / Athletic Bilbao, match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.