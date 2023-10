Marwan Berreni est officiellement mort, l’acteur s’est bien suicidé

Publicité





C’est désormais officiel : Marwan Berreni, acteur phare de « Plus belle la vie », est mort. La procureure de Villefranche-sur-Saône, Laëtitia Francart, a confirmé ce jeudi soir que le corps retrouvé la semaine dernière pendu dans une ferme abandonnée était bien celui de Marwan Berreni.





« Les analyses génétiques diligentées ont (…) confirmé “avec une très grande certitude” qu’il s’agissait du corps de Marwan Berreni » a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par l’AFP.







Des résultats qui viennent mettre un terme à cette bien triste histoire.

Rappelons que jeudi dernier, un corps a été retrouvé pendu dans une ferme abandonnée dans le Rhône, non loin des lieux de l’accident survenu le 3 août dernier et depuis lequel Marwan Berreni n’avait plus donné signe de vie. Le corps étant en état de décomposition et donc impossible à identifier sans analyse adn. Les papiers de l’acteur de « Plus belle la vie » était à côté du corps dans un sac banane.



Marwan Berreni était âgé de 34 ans. Il incarnait Abdel Fedala dans la série « Plus belle la vie » depuis 2009. II avait joué dans plusieurs téléfilms et aurait du reprendre le tournage de PBLV, qui sera de retour en début d’année 2024 sur TF1.

