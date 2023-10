Mort de Marwan Berreni : le corps de l’acteur de Plus belle la vie retrouvé

Publicité





Mort de Marwan Berreni – Une bien triste nouvelle, deux mois après la disparition de Marwan Berreni, acteur emblématique de la série « Plus belle la vie ». Selon Paris Match, c’est bien le corps sans vie de l’acteur, âgé de 34 ans, qui a été retrouvé hier dans une maison abandonnée à Corcelles-en-Beaujolais, dans le Rhône.





Alors que le Parisien affirmait que le corps n’avait pas encore été identifié, Paris Match a annoncé que c’était bien Marwan Berreni.







La gendarmerie a retrouvé le corps de Marwan Berreni dans une maison inoccupée sur la commune de Corcelles-en-Beaujolais, qui se situe à environ 5kms du lieu où le véhicule de Marwan Berreni avait été retrouvé le 3 août dernier après un accident survenu à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon.

Rappelons que ce soir là, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. Le 4X4 loué par l’acteur de « Plus belle la vie » a été retrouvé avec des traces de choc à l’avant. Depuis cette nuit là, Marwan Berreni n’avait plus donné signe de vie.



Marwan Berreni incarnait Abdel Fedala dans la série « Plus belle la vie » depuis 2009. II avait joué dans plusieurs téléfilms et s’apprêtait à reprendre le tournage de PBLV, qui sera de retour en début d’année 2024 sur TF1.

PHOTO la lettre ouverte des parents de Marwan Berreni

Les parents de Marwan Berreni, en plein désespoir, avaient publié une lettre ouverte au début du mois.