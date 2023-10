N’oubliez pas les paroles : après les masters, Nathalie franchit un cap (9 octobre 2023)

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 9 octobre, 7 victoires pour Nathalie – Après plus d’un mois de masters et la finale diffusée samedi dernier, c’était la reprise pour Nathalie ce lundi soir dans le jeu quotidien musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ».

La maestro, que l’on avait quitté le 18 août dernier après 5 victoire et 34.000 euros de gains, a signé une belle reprise aujourd’hui.











N’oubliez pas les paroles du 9 octobre, Nathalie dépasse les 50.000 euros de gains

Dans le détail ce lundi soir, Nathalie a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. La maestro a donc déjà 54.000 euros de gains en 7 victoires.

Elle sera de retour mardi soir dans « N’oubliez pas les paroles » pour tenter de garder son micro d’argent et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 9 octobre 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.