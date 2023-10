Retour de Plus belle la vie : le nouveau bar du Mistral a été inauguré (PHOTOS)

Publicité





Retour de Plus belle la vie infos acteurs – C’est dans deux semaines que reprendra le tournage de « Plus belle la vie », un an après l’arrêt de la série suite à sa suppression sur France 3. C’est un PBLV 2.0 qui va renaitre en TF1 au début de l’année 2024 et c’est hier que le nouveau bar du Mistral a été inauguré, en présence d’acteurs phares et de la Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Et si les décors intérieurs ont été construits de toute pièce dans les studios de la Belle de Mai, à Marseille, place à plus de réalité dans ce nouveau « Plus belle la vie » puisque les scènes extérieures ne seront plus tournées dans un décor comme c’était le cas pour la place du Mistral !











En effet, le nouveau Mistral est inspiré d’un bar située à Allauch, près de Marseille. Et à l’image de ce qui se fait pour le Spoon à Sète dans « Demain nous appartient », les scènes extérieures seront tournées là-bas, devant le véritable bar où l’enseigne « Le Mistral » a été installé sur la façade.

Pour tous les fans de la série de « Plus belle la vie »… Des surprises à venir au cœur du village d’#Allauch, plus d’infos ce jeudi soir lors du Conseil municipal (18h) ! #PBLV pic.twitter.com/1BrV4GmKcr — Lionel de Cala (@LioneldeCala) October 10, 2023



Pour l’inauguration du nouveau Mistral dans les studios, plusieurs acteurs emblématiques étaient présents : Laurent Kerusore (Thomas Marci), Léa François (Barbara Evenot), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Joakim Latzko (Gabriel Riva), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), et Élisabeth Commelin (Yolande Sandré).

On ne connait pas encore la date de diffusion du premier épisode, TF1 la garde secrète pour l’instant mais c’est prévu pour le début d’année 2024. Désormais, les équipes de « Plus belle la vie » tourneront 50% des scènes en extérieur.