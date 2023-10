Un si grand soleil du 18 octobre : Julie n’a plus d’espoir (résumé et vidéo épisode 1258 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1258 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 18 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Bertier ment à sa femme, il prétexte un séminaire pour se rendre au barbecue organisé par Léonor et Enric. Bertier passe récupérer Carine pour l’emmener. Carine lui demande pourquoi sa femme n’est pas venue, Bertier lui confie que ça ne se passe bien entre eux. Carine espère que ça va s’arranger mais Bertier lui dit qu’il pense à se séparer. Mais il reste positif.

Au commissariat, Akim et Yann ont organisé une confrontation entre Julie et Sylvain. Julie est remontée contre Sylvain, mais il assure ne pas avoir volé les montres. Il ne savait même pas qu’elles existaient. Julie l’insulte, Yann lui demande de se calmer. Sylvain accuse Julie d’avoir volé les montres, Julie s’emporte et pleure. Yann interrompt l’audition.



Publicité





Marc, Louis et Kira arrivent à la villa, ils hallucinent. Léonor leur présente Enric. Marc leur souhaite une bonne journée mais Léonor lui dit de rester.

Yann débriefe auprès de Becker et le juge Laplace. Les deux versions ne sont pas contradictoires, il n’a aucune conviction. Le juge pense qu’il faut chercher ailleurs. Il ramène l’arnaque à l’assureur sur le tapis et demande à tout reprendre à zéro. Mais Becker n’a pas les moyens, il se concentre sur le trafic de buddah blue. Le juge décide donc de maintenir Julie en détention. Pendant ce temps là au cabinet, Johanna s’oriente vers Régis Lejeune, Guilhem le connait bien. Pour lui, il est peu probable qu’il ait monté une arnaque à l’assurance. Alex se demande s’il n’a pas d’autres vices qui auraient pu le pousser à avoir besoin d’argent. Guilhem ne sait pas, il a juste des tocs.

Bertier discute avec Carine. Elle a faim, il s’occupe du barbecue. Pendant ce temps là, Léonor danse avec Marc. Enric remarque leur complicité…

Ludo est à la ferme, Noémie l’ignore. Elle finit par lui dire qu’elle ne veut plus le voir, ils ne peuvent pas continuer à bosser ensemble. Ludo ne s’y attendait pas.

Bertier surprend une conversation, Carine confie à Léonor avoir un coup de coeur pour un voisin, un prof de sport musclé comme elle aime… Bertier fait cramer le barbecue, il est triste. Louis vient chercher une saucisse, Bertier lui dit de profiter à fond et ne pas laisser filer sa vie.

Alex est au parloir avec Julie, qui perd espoir. Alex lui dit qu’ils vont pas lâcher et qu’ils finiront par trouver. Il lui dit d’essayer de tenir mais Julie lui dit qu’elle n’y arrivera pas.

Bertier s’en va, il propose à Carine de la ramener mais elle décline, elle préfère rester. Bertier repart triste.

Ludo retrouve Jade, qui comprend la décision de Noémie. Il reçoit un sms d’Alex, Julie n’est pas prête de sortir de prison.

Le soir, Marc remercie Léonor, il a passé une belle soirée et n’avait pas autant dansé depuis longtemps. Il était content de rencontrer Enric. Léonor le raccompagne à sa voiture, elle a le sourire.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : qui a volé les montres ? Réponse ! (VIDÉO épisode du 23 octobre)

VIDÉO Un si grand soleil du 18 octobre extrait, Marc et Léonor se rapprochent

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.