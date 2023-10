Un si grand soleil spoiler : qui a volé les montres ? Réponse ! (VIDÉO épisode du 23 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Alors que Sylvain est réapparu et qu’il a assuré ne pas avoir volé les fameuses montres dans votre série « Un si grand soleil », vous vous demandez qui a bien pu commettre le vol ? On a la réponse !

Dans quelques jours, grâce à Jade et à Guilhem, le coupable va finalement être arrêté.











Et il s’agit de… Régis Lejeune, le collectionneur ! Jade va le piéger alors qu’il est avec Guilhem. Lejeune va s’en prendre violemment à Jade, et Ludo va tout filmer. Il va montrer la vidéo à Yann, qui va finir par réussir à faire avouer Lejeune au commissariat. Il ouvre sa mallette, qui contient toutes les montres prétendues volées !

Lejeune a donc tenté une grosse arnaque à l’assurance. Julie est innocentée et va être libérée de prison.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1261 du 23 octobre 2023 : Yann arrête le coupable

