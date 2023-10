Les Cinquante du 17 octobre : 10ème jeu, les marseillais encore en danger (résumé + replay épisode 31)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 31 du mardi 17 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 31 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs en plein polémique au sujet de Jessica qui a fait exprès de faire perdre son équipe lors du dernier jeu.





Personne ne comprend Jessica et même Mélanie la trouve indéfendable, surtout le fait qu’elle ment et n’assume pas. Anaïs est la seule à défendre Jessica, elle lui dit qu’elle ne lui en veut pas et continue de la protéger.







Le Lion annonce le jeu numéro 10. Les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène. Julien veut absolument gagner pour venger le départ de Manon ! Il cible Alex et Jessica.

Les joueurs doivent se mettre en file indienne face à la planche blanche et les Renards. Le Lion annonce ensuite à les règles : à tour de rôle ils doivent lancer une balle noire sur la blanche pour qu’elle rebondisse et qu’elle atterrisse dans la boite rouge. Chaque joueur qui réussit est sauvé, chaque joueur qui la met sur un emplacement noir est sauvé et peut sauver quelqu’un ! Le jeu s’arrêtera quand la boite est complète !



Alex est le premier de la file, c’est raté. Les échecs s’enchainent ! Jessica est la première à réussir, elle est sauvée et ça fait grincer des dents ! Elle l’a mise dans un trou noir, elle doit sauver quelqu’un. Jessica s’énerve car ses alliés ne l’aident pas, Amélie s’énerve aussi et lui dit de prendre Vivian, le plus en danger. Jessica choisit donc Vivian.

Nicolas réussit à son tour, il est sauvé. Antoine réussit aussi. Deuxième tour ensuite et les échecs s’enchainent encore. Romain réussit, il est sauvé et est dans une case noire, il décide de sauver Amélie. Cassandra réussit ! Simon réussit aussi. 3ème tour ensuite et Alex réussit, il frime face à Julien… Myriam réussit ensuite, suivie de Gary.

Après une heure, le Lion annonce que le prochain joueur à réussir sera sauvé et le jeu sera fini ! Colette est la dernière à réussir !

Sont éliminés : Julie, Maissane, Enzo, Stéphane, Jade, Nacca, Eloïse, Anaïs, Stéphanie, Julie, Scott, Mélanie, Florian, et Julien.

Les éliminés rejoignent le château, les marseillais se sentent clairement en grand danger. Pendant ce temps là, du côté des victorieux, un clash éclate au sein des oubliés. Amélie n’en peut plus. Le Lion annonce qu’il est l’heure de voter !

VIDÉO Les Cinquante du 17 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 31 ce mardi 17 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 18 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 32.