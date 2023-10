Un si grand soleil du 26 octobre : un couple se reforme, un départ (résumé et vidéo épisode 1263 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1263 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 26 octobre 2023.





Enric est avec Léonor à l’hôpital. Elle lui annonce qu’elle sort tout à l’heure, Enric lui demande l’horaire pour venir la chercher. Mais Léonor lui dit que c’est pas la peine, Marc sera là. Elle confie à Enric qu’il y manque quelque chose entre eux, c’est fini… Enric s’en va.

Sylvain prévient Bertier qu’il ne travaillera plus avec L Cosmétiques. Bertier l’interroge au sujet de l’article, Sylvain lui dit que c’est juste un soucis avec sa femme. Pendant ce temps là, Becker félicite Yann pour l’affaire des montres volées. Yann souligne l’aide de Hugo.



Bertier retrouve Enric, il entame sa procédure de divorce mais c’est la meilleure chose à faire. Enric lui dit qu’il est là. Bertier prend des nouvelles de Léonor, il remarque qu’il y a un problème… Enric lui dit qu’ils ne sont plus ensemble.

Jade discute avec sa patronne, qui est contente que son amie est hors de danger. Jade la remercie pour tout et finit par lui avouer avoir bidonné son cv. Elle fait mine d’être déçue avant d’éclater de rire. Elle travaille bien et c’est l’essentiel !

Manu est encore lâché par un indic dans l’affaire Aubert. Alex lui dit qu’ils finiront par le coincer, Manu lui propose d’aller boire un verre aux Sauvages. Il accepte avec le sourire.

Marc prévient son rédac chef qu’il doit récupérer son ex-femme à l’hôpital. Il lui confie que tout ça a remis des choses en ordre dans sa tête, il y voit plus clair. Léonor demande à Marc d’aller se balader un peu, elle veut prendre l’air. Marc dit Léonor qu’il a compris beaucoup de choses, il l’embrasse !

Au Sauvages, Davia s’inquiète pour Alex. Il essaie de lui faire comprendre que tout va bien. Pendant ce temps là, Enric est avec Gary. Il veut l’aider à reconquérir Léonor. Enric change de sujet et lui parle du divorce de Bertier. Gary en profite ensuite pour appeler Marion… Elle comprend qu’il sait pour sa rupture, il lui assure que non et l’invite à boire un verre. Elle accepte.

Chloé rentre chez elle et retrouve Evan. Il lui parle de Marc qu’il a croisé à l’hôpital. Il lui parle de l’agression de Léonor et lui dit qu’ils ont l’air très proches… Il lui dit que s’ils ne se sont pas remis ensemble ça ne va pas tarder !

Eve et Manu sont rassurés pour Alex. Manu aimerait présenter Sabine à Alex, mais Eve pense que ce n’est pas une bonne idée. Mais il réussit à la convaincre d’organiser un dîner. Pendant ce temps là, Julie s’en va. A l’aéroport, elle dit au revoir à Jade. Julie pleure une fois le dos tourné…

