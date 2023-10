Un si grand soleil du 6 octobre : Jade fait appel à Alex (résumé et vidéo épisode 1251 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1251 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 6 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna est au parloir avec Julie en prison. Elle l’informe de la proposition de l’assureur de Lejeune. Si elle a des infos pour retrouver les montres, ils abandonneront les poursuites. Julie est outrée, elle est innocente et ne sait rien ! Mais Johanna lui explique que son amant est toujours introuvable…







Publicité





Johanna appelle Yann, elle pense qu’il y a de fortes chances que Julie n’ait rien à faire en prison. Yann lui dit que tout l’accable, mais il admet avoir des doutes. Il assure à Johanna qu’ils cherchent de nouveaux éléments. Plus tard, Yann parle à Becker de ses doutes sur Julie. Il pense qu’elle avait beaucoup plus à perdre qu’à gagner, ça ne tient pas. Becker pense qu’il a raison.



Publicité





Nathalie a trouvé un travail, c’est son premier jour dans un centre d’appel. Tom est content et lui dit que ça va bien se passer. Il lui fait un câlin avant qu’elle parte, elle stresse. Tom appelle ensuite Emma pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle reste négative mais Tom l’invite à un dîner surprise pour fêter ça. Elle ne sait pas si elle viendra…

Thierry et Akim arrêtent un dealer de bouddah blue. Au commissariat, il ne refuse de balancer qui le fournit… Manu lui propose de lui éviter la prison. Il va ensuite voir Becker, il veut monter une opération.

Ludo vient voir Alex, il lui demande de venir avec lui. Alex ne comprend pas, Ludo lui dit que quelqu’un veut lui parler pour aider à innocenter Julie… Alex est réticent mais finit par accepter. Ils retrouvent Jade. Alex l’accuse directement d’être derrière le vol. Jade lui assure qu’elle n’a rien fait, elle veut qu’il l’aide à innocenter Julie. Jade lui assure que Julie l’aime. Alex l’envoie balader et s’en va. Il revient au commissariat bouleversé mais refuse de parler à Manu. Il finit par lui parler d’une amie de Julie qui l’a contacté…

Nathalie rentre du travail ravie. Elle dit à Tom que ça s’est bien passé. Tom lui prépare à manger et Emma les rejoint, à la grande surprise de Nathalie. Elle est très heureuse et fait un câlin avec ses enfants ! A la fin du repas, Tom s’éclipse pour réviser et Nathalie remercie Emma de l’avoir bousculée. Emma pense que ce n’est pas grâce à elle… Nathalie fait son mea-culpa, cette fois elle veut vraiment s’en sortir et elle les aime, elle ne veut pas les perdre.

Alex rentre dans le bureau de Yann, il lui demande s’il pense que y’a une chance que Julie soit innocente… Yann refuse de lui répondre. Alex le pousse dans ses retranchements, Yann finit par avouer qu’elle est peut être innocente. Mais s’il ne retrouve pas les montres ni son amant, elle risque de passer 6 mois en préventive !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : retour d’un personnage phare le 24 octobre !

VIDÉO Un si grand soleil du 6 octobre extrait, Nathalie prend un nouveau départ

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.