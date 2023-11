50mn Inside du 4 novembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 4 novembre 2023, sommaire et reportages – Ce samedi, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside sur TF1. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir !





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 4 novembre 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎅 A la une – Téléfilms de Noel : pourquoi sont-ils devenus un tel Jackpot ?

🌟 En coulisses – Quelles surprises nous réserve la Star Academy ?

Découvrez en exclusivité l’identité de l’une des académiciennes de la nouvelle saison de la Star Academy.



💁‍♂️ Le portrait – Claudio Capéo

Claudio Capéo s’est confié sans tabou sur le burn out qu’il a traversé…

« Quand j’apprends que mon fils a fait ses premiers pas, c’est au point où limite, je ne me rappelle plus de sa tête. »

💿 Story : Partir un jour – la chanson qui a fait basculer le destin des 2be3

50mn Inside du 4 novembre 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🍫 Secret : les nouveaux défis des rois du chocolat

🇸🇳 Le document d’Inside / Le Sénégal : pourquoi est-il redevenu l’une des destinations préférées des Français ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.