Echappées Belles du 9 novembre : direction Prague ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 9 novembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Week-end à Prague » suivi de la rediffusion « Emirats arabes unis, l’ère du changement ».





A suivre dès 21h sur la chaîne







Echappées Belles du 9 novembre 2024, à 21h – « Week-end à Prague » (inédit)

Surnommée « la ville dorée », « la ville aux cent clochers » ou encore « le cœur de l’Europe », la capitale tchèque a porté de nombreux noms au fil des siècles. Prague a cette capacité unique de faire voyager ses visiteurs à travers le temps. C’est une cité imprégnée de mystère, marquée par la présence légendaire des alchimistes au XVIe siècle, mais aussi par le passage de nombreuses cultures qui ont façonné son histoire. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la vieille ville de Prague a su conserver son charme intemporel, attirant chaque année des millions de touristes. À cela s’ajoute une vie culturelle foisonnante avec des spectacles vivants, des ballets et des opéras dans des lieux prestigieux. Sophie Jovillard se rend dans le quartier de Mala Strana, célèbre pour ses façades colorées, ses palais baroques et ses somptueux jardins. C’est là que Katka, une guide locale, l’attend dans l’un de ces écrins de verdure…

Sujets : tourisme à Prague/Entendre à nouveau les cloches volées par les nazis/Connexion avec la nature/Le train, une passion tchèque/Un patrimoine d’exception autour de Prague/Prague, ville verte.



Echappées Belles du 26 octobre à 22h35 – « Emirats arabes unis, l’ère du changement » (rediffusion)

Au-delà de leurs vastes réserves de pétrole et de leur image de destination haut de gamme, les Émirats Arabes Unis présentent un véritable attrait touristique, notamment grâce aux contrastes saisissants qu’ils offrent aux visiteurs : montagnes et déserts, plages et oasis, architecture futuriste et souks traditionnels pittoresques. Le XXIe siècle y côtoie une histoire ancienne, créant parfois un décalage surprenant pour le voyageur… Ismaël Khelifa part explorer deux des sept émirats, chacun reflétant cette diversité : Abu Dhabi, symbole de modernité et de luxe, et Ras al-Khaimah, qui a su préserver son caractère authentique.

Sujets : un nouveau souffle sur Abu Dhabi/Quand architecture rime avec culture/Petit pays, étonnante biodiversité/Ras al-Khaimah, une authenticité préservée/La culture de la perle/Passion dromadaires.