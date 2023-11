C à vous du 28 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 novembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Interdiction de fumer à la plage, hausse du prix du paquet… Le gouvernement dévoile un nouveau plan de lutte contre le tabac. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Le procès de Monique Olivier, l’ex-femme de Michel Fourniret, s’ouvre aujourd’hui à Nanterre. On en parle avec Francis Nachbar, avocat général lors du procès de Michel Fourniret



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rodolphe Regnauld, chef du restaurant “L’Auberge du Pont” à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme)

🔵 🎵 Dans le live : M interprète le titre “Home”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Franck Dubosc, Emmanuelle Devos & Danielle Fichaud pour le film “Noël Joyeux” en salle le 6 décembre; et Caroline de Bodinat pour le livre “Demain dès l’aube” paru le 11 octobre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 28 novembre 2023 à 19h sur France 5.