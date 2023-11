Star Academy du 28 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 28 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi au château. Julien et Victorien reprochent à Margot et Lénie d’avoir parlé jusqu’à 2h30 du matin…





La journée commence avec le cours de sport de Joe mais il n’est pas montré dans cette quotidienne ! On passe donc directement à la danse de Malika. Elle leur présente la danse classique.







Pascal Obispo arrive au château pour une masterclass. Les élèves lui posent plein de questions. Et ensuite ils chantent tous ensemble.

Place ensuite au cours de chant avec Adeline. Elle leur donne plein de conseils et veut absolument qu’ils montrent des nuances pendant les évaluations. Elle félicite Julien qui s’est beaucoup investi sur son cours.



Margot est blessée, elle est déçue par Victorien depuis ce qu’il lui a dit le matin. Elle regrette qu’il ne soit pas venu vers elle… Héléna lui conseille d’aller lui parler.

Marlène et Lucie arrivent pour les prises de tonalités du prime. Elles annoncent les invités du prime :

– Slimane « Viens on s’aime », pressentis : Pierre, Axel, Julien, Djébril, Victorien

– Nej « Paro », pressentis : Candice, Lénie, Clara, et Djébril

– Chimène Badi « Entre nous », pressentis : Clara, Lénie, Héléna, et Julien

– Charlotte Cardin « Anyone Who Loves Me », pressentis : Héléna, Margot, Candice et Pierre

– Mika sur un medley « Relax », « Happy ending » et « Elle me dit ». Pressentis : tout le monde !

Les répétitrices rappellent aux élèves qu’avec l’orchestre, il va falloir travailler encore plus ! Candice confie à Marlène qu’elle manque de confiance, elle a chanté faux sur le prime. Marlène essaie de la rebooster, et elle lui dit que si elle s’est donnée à fond, c’est des choses qui arrivent.

Place aux premières répétitions en vue du prime. Julien est plus motivé que jamais pour décrocher le duo avec Chimène Badi ! Hélène espère elle aussi que ça sera pour elle. Pendant ce temps là, Marlène fait répéter Victorien, Axel, Pierre et Djébril sur le medley de Mika.

Quand Marlène et Lucie s’en vont, Margot crève l’abcès avec Victorien. Ils se réconcilient, Victorien lui fait un câlin et elle s’excuse de l’avoir empêché de dormir. Et tout le monde répète les évaluations. Héléna aide Victorien et Axel pour préparer la danse.

Axel rappelle son meilleur ami, il panique pour son éval. Il confie ensuite à Lénie qu’il a un coup de pression. Elle essaie de le rassurer.

Gros câlins pour tout le monde et les académiciens vont se coucher !

