C à vous du 3 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 3 novembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 3 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Son parcours en politique, sa vision de la gauche, le conflit entre Israël et le Hamas… Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes et auteur de “Nos meilleures années. La jeunesse, les amis, la politique”

🔵 📌 Basket : la performance stupéfiante du Français Victor Wembanyama en NBA aux Etats-Unis. On en parle avec Rémi Réverchon, journaliste spécialiste du basket à BeIN Sports France, dans le 5 sur 5



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Alex Vizorek pour l’émission “En bande organisée”, le dimanche 5 novembre à 17h45 sur France 2

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant “La renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Pierre Arditi et Nathalie St Cricq pour la fiction “Clémenceau, la force d’aimer”, diffusée lundi 6 novembre à 21h10 sur France 2; et Faustine Bollaert pour la soirée spéciale “Harcèlement scolaire : briser le silence”, diffusée sur France 2 le 7 novembre à 21h

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 3 novembre 2023 à 19h sur France 5.