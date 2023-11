Publicité





C dans l’air du 7 novembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5 et comme tous les jours, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 novembre 2023 : le sommaire

⚫ Didier Leschi – haut fonctionnaire, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), sera ce soir l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair.

Le texte de loi sur l’immigration est discuté cette semaine au Sénat. Hier soir a été adoptée une première mesure prévoyant de fixer des quotas en matière migratoire. Régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, éloignement des étrangers représentant une menace grave à l’ordre public, remplacement de l’AME par une aide médicale d’urgence, les débats sont âpres. Pour les républicains, l’article 3, sur la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, est un point de désaccord insurmontable avec le gouvernement.

Dans ce contexte, la proposition d’un référendum sur le sujet fait surface. Ce matin, le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin s’est dit « favorable » à ce que la question de la politique migratoire soit posée aux Français. « Il faut d’abord réformer la Constitution pour permettre que l’article 11 puisse avoir un champ avec l’immigration », a-t-il déclaré. Un référendum auquel 78 % des Français sont favorables, selon un récent sondage OpinionWay pour Le Parisien. Une étude dans laquelle on apprend que 81 % des Français jugent « défaillante » la lutte contre l’immigration clandestine.

Didier Leschi, haut fonctionnaire, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est notre invité. Auteur de « Ce grand dérangement. L’immigration en face », il reviendra sur les chiffres de l’immigration en France, leur évolution et sur le projet de loi actuellement débattu au Sénat.

⬛ Gaza : « Il n’y aura pas de cessez-le-feu »

Un mois après les attaques du Hamas le 7 octobre dans l’Etat hébreu, l’armée israélienne poursuit son opération terrestre dans la bande de Gaza qu’elle a coupé en deux, intensifiant depuis dimanche les bombardements. Selon le dernier bilan du Hamas, 10 328 personnes, dont 4 237 enfants, ont été tuées et près de 26 000 blessées depuis le 7 octobre dans l’enclave palestinienne. La bande de Gaza est devenue « un cimetière pour les enfants », a dénoncé le chef de l’ONU. « Le cauchemar à Gaza est plus qu’une crise humanitaire, c’est une crise de l’humanité », a affirmé Antonio Guterres, en soulignant qu’un « cessez-le-feu humanitaire » devient « plus urgent à chaque heure qui passe ».

« Il n’y aura pas de cessez-le-feu, de cessez-le-feu général, à Gaza, sans la libération de nos otages » a répondu lundi le Premier ministre israélien. Benyamin Netanyahou a également déclaré que son pays aurait la « responsabilité globale de la sécurité » de la bande de Gaza pour une durée indéterminée une fois que la guerre avec le Hamas aura pris fin. L’armée israélienne a par ailleurs indiqué ce mardi sur les réseaux sociaux avoir ouvert un couloir allant du nord au sud de Gaza pour permettre aux habitants de se déplacer. « Si vous tenez à vous et à vos proches, partez vers le sud selon nos instructions », a indiqué sur X un porte-parole de Tsahal, en s’adressant directement aux Gazaouis.

La Maison-Blanche avait annoncé que le président Joe Biden avait évoqué la « possibilité de pauses tactiques » avec le Premier ministre israélien. De son côté, le secrétaire d’État américain a appelé ses pairs du G7, qui se réunissent ce soir à Tokyo, à « parler d’une seule voix claire » sur le conflit entre Israël et le Hamas. Antony Blinken est arrivé ce mardi au Japon dans la foulée d’une nouvelle tournée diplomatique intense au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie s’était rendu en Israël vendredi, puis en Jordanie samedi où il s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères jordanien et celui du Qatar. Il a également rencontré dimanche le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, au moment où la communauté internationale craint que la guerre entre Israël et le Hamas ne s’étende à la Cisjordanie où les affrontements se multiplient. Près de 170 Palestiniens, dont une cinquantaine d’enfants y ont trouvé la mort depuis le 7 octobre. Ils auraient été tués en grande majorité par « les forces israéliennes » et certains par « des colons » selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme qui juge la situation « alarmante et urgente ».

Ces attaques sont « incroyablement déstabilisatrices et contre-productives pour la sécurité à long terme d’Israël, en plus d’être, bien sûr, extrêmement préjudiciables aux Palestiniens vivant en Cisjordanie », avait déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat américain Matthew Miller le 1er novembre, quelques jours après que Joe Biden a accusé les « colons extrémistes » de « verser de l’huile sur le feu ».

Alors que se passe-t-il à Gaza ? Comment les Etats-Unis s’activent pour éviter une extension de la guerre ? Quelle est la situation en Cisjordanie ? Pourquoi y assiste-t-on à une flambée des violences ? Eléments de réponse ce soir dans C dans l’air avec notamment un reportage de nos journalistes sur place.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 7 novembre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.