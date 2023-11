C à vous du 7 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 novembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





C à vous du 7 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Raquel Garrido, députée LFI critique de Jean-Luc Mélenchon, mise en retrait de son groupe à l’Assemblée pour 4 mois : elle est l’invitée de

🔵 📌 Crues, inondations, tempêtes… Quel impact sur la végétation et les sols ? On en parle avec Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de Versailles



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : François-Xavier Demaison pour son spectacle “Di(x)vin(s)” et son livre “Tournée générale, ma route des vins”, parution le 16 novembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme Miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Kev Adams et Gérard Jugnot pour le film “Comme par magie”, réalisé par Christophe Barratier, en salle le 15 novembre; et Norman Reedus pour le lancement de la série “The Walking Dead : Daryl Dixon”, à partir du 10 novembre sur Paramount+

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 7 novembre 2023 à 19h sur France 5.