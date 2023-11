Demain nous appartient spoiler : Bastien cache un lourd secret... (vidéo épisode du 27 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bastien et Violette se rapprochent dans votre série quotienne « Demain nous appartient ». Ces deux là sont entrain de devenir amis mais dans quelques jours, Violette va s’inquiéter pour Bastien…

Et pour cause, elle découvre de grosses ecchymoses sur le poignet de Bastien !











Violette lui demande si d’autres lycées s’en sont pris à lui mais Bastien lui assure que non. L’adolescent cache visiblement un lourd secret… Que lui est-il arrivé ? Bastien serait-il victime de maltraitance ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1565 du 27 novembre 2023 : le secret de Bastien

