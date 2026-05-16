Demain Nous Appartient spoilers : Diego au pied du mur, un nouveau couple, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 mai 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que Soizic est hospitalisée après l’agression qu’elle a subit quand les voleurs ont pris la fuite. Bruno témoigne au commissariat et il révèle qu’il est en couple avec Soizic ! Il donne la description de la voiture des voleurs. La police réussit à remonter jusqu’à la voiture des Delcourt… Alex et Chloé vont alors choisir de protéger Diego. En fin de semaine, il sera au pied du mur : va-t-il avouer ou fuir Sète ?

Quant à Bruno et Soizic, leur couple va faire beaucoup parler. De son côté, Jack hésite à donner une seconde chance à Manny… Et Violette peut compter sur le soutien de Bastien.

Et enfin Noor fait une rencontre à l’hôpital. Un patient aussi borné qu’elle lui fera-t-il ouvrir les yeux sur sa relation avec sa mère ?



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Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 (épisode 2106) : Bruno et Soizic font une révélation pour le moins étonnante à la police. Jack hésite à donner une seconde chance à Manny. En pleine tempête, Violette peut compter sur le soutien de Bastien.

Mardi 19 mai 2026 (épisode 2107) : Le cadeau de Bella est finalement empoisonné… Manny décide de se mettre à nu. Un nouveau couple est sous le feu des projecteurs.

Mercredi 20 mai 2026 (épisode 2108) : Alex et Chloé prennent des risques pour Diego. Le body count de Marianne fait polémique ! Se sentant trahie par Sylvain et Bruno, Christelle prend des mesures.

Jeudi 21 mai 2026 (épisode 2109) : Diego et Bella préparent l’avenir. Noor rencontre Daniel, un patient, tout aussi borné qu’elle. Marianne et Sébastien partagent tout… même le travail !

Vendredi 22 mai 2026 (épisode 2110) : Diego doit avouer ou fuir. Les mots de Daniel résonnent en Noor… Arthur ne contrôle plus sa jalousie.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 18 au 22 mai 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…