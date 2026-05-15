Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 11 du 15 mai 2026)

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Pékin Express du vendredi 15 mai 2026, éliminé – C’est parti pour la onzième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». On retrouve les binômes pour le départ de la demi-finale.





Ce soir, il y a trois courses avec à chaque fois à la clé pour le vainqueur, une super amulette ou une enveloppe noire !







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Première course, les binômes se rendent sur une île et ils ont un casse tête à résoudre en pleine mer. Thelma et Claire sont les premières à rejoindre Stéphane, elles remportent la course et la première super amulette d’une valeur de 10 000 euros ! Anthony et Anna sont 2èmes, Laurent et Freddy sont derniers et doivent tirer une enveloppe noire.

Pour la deuxième course, un saut à l’élastique les attend ! Thelma prend sur elle et réussit son saut, Claire enchaine quand Laurent et Frédéric arrivent. Au final, c’est encore une victoire de Thelma et Claire ! Anthony et Anna sont derniers, ils doivent donc tirer une enveloppe noire.



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Troisième course avec un trek difficile. Et c’est une victoire de… Anthony et Anna ! Ils remportent la super amulette tandis que Thelma et Claire sont dernières et récupèrent la dernière enveloppe noire.

Et le binôme éliminé est…

Il est l’heure donc d’ouvrir les enveloppes noires pour découvrir qui est éliminé. Thelma et Claire ouvrent la leur, elles ne sont pas éliminés. Anthony et Anna l’ouvrent : non éliminatoire ! Laurent et Frédéric sont éliminés.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 11

Si vous avez loupé cette demi-finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la finale de « Pékin Express : au royaume des dragons ».