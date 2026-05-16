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Grands Reportages du 16 mai 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 16 mai 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Cousinades : la fête en famille » (inédit)

En version XXL ou en petit comité, les cousinades rassemblent chaque année des milliers de Français autour de retrouvailles pleines d’émotion. Entre souvenirs, rires et découvertes familiales, nous avons suivi pendant plusieurs mois ces familles plongées dans l’aventure des cousinades.

Dans le Cantal, Amandine et Martine organisent depuis 2009 de grandes réunions familiales à Concasty. Cette année, la famille Causse célèbrera les 60 ans de leur cousin Laurent, alias « Nounours ».



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Dans les Vosges, Marie-José prépare sa toute première cousinade après 40 ans de recherches généalogiques. Avec son mari Rainier, elle parcourra plus de 1500 km pour retrouver et inviter 180 membres de sa famille.

Dans le Maine-et-Loire, la famille Audoin vise le plus grand rassemblement de l’année : jusqu’à 2000 cousins attendus parmi une lignée de près de 7000 descendants.

Enfin, au Portugal, Roland organise un grand retour aux sources à Espite, avec l’ambition de réunir entre 1500 et 2000 membres de sa famille autour d’une fête traditionnelle.

Et à 14h50 : « Maisons de famille : entre bonheur et galères » (rediffusion)

Chaque année, des milliers de Français héritent de maisons de famille, ces lieux chargés de souvenirs où se transmettent histoires, traditions et émotions. Mais derrière l’attachement familial se cachent aussi des défis financiers, des sacrifices et parfois des choix déchirants. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des familles qui se battent pour préserver leur patrimoine.

Dans les Deux-Sèvres, Nathanaël tente de sauver le château familial de « La Forêt », transmis depuis le XIXe siècle. Pour financer l’entretien du domaine, il veut y créer une distillerie de gin ouverte au public, un projet ambitieux semé d’obstacles.

Dans la Drôme, Valentine retrouve chaque été sa famille dans une petite maison de village où trois générations se réunissent autour de la traditionnelle cousinade. Cette année, les retrouvailles s’annoncent particulièrement mémorables.

En Savoie enfin, Catherine et les siens doivent se résoudre à vendre le manoir familial acquis en 1734. Avant de tourner la page, toute la famille s’y réunit une dernière fois pour des adieux riches en émotion. Des histoires de transmission, d’attachement et de patrimoine, au cœur de l’intime.