Demain Nous Appartient : saviez-vous que le petit Milo est le fils d’une star de « Plus belle la vie » ?

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Les téléspectateurs de « Demain nous appartient » ont récemment fait la connaissance de Milo Durand, un jeune garçon aussi attachant que mystérieux, qui a rapidement attendri les fans du feuilleton de TF1. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c’est que le jeune comédien a un lien très particulier avec une autre série culte de la chaîne !











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En effet, Marceau Hénon, qui prête ses traits au petit Milo, n’est autre que le fils de Stéphane Hénon, célèbre pour son rôle de Jean-Paul Boher dans « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Une véritable histoire de famille donc, puisque le jeune acteur suit déjà les traces de son père sur le petit écran. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses débuts dans “Demain nous appartient” n’ont pas laissé les téléspectateurs indifférents. Grâce à son naturel et à sa bouille attendrissante, Marceau Hénon a rapidement conquis le public.

Depuis son arrivée à Sète, le personnage de Milo Durand intrigue autant qu’il émeut. Cette nouvelle intrigue permet également aux fans des feuilletons quotidiens de TF1 de découvrir une nouvelle génération de comédiens issus de familles déjà bien connues du paysage audiovisuel français.



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De son côté, Stéphane Hénon continue de rencontrer un immense succès avec son personnage emblématique de Jean-Paul Boher, présent depuis de nombreuses années dans l’univers de “Plus belle la vie”. Voir aujourd’hui son fils faire ses premiers pas dans une autre fiction phare de TF1 a donc de quoi ravir les fidèles des deux séries.

Reste désormais à savoir quelle place prendra Milo Durand dans les prochaines intrigues de Demain nous appartient… Une chose est sûre : Marceau Hénon est déjà un visage que les fans n’oublieront pas de sitôt.