Pékin Express : Laurent et Frédéric s’expriment après leur élimination « on allait gagner la finale »

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La demi-finale de Pékin Express, diffusée hier soir sur M6, a été fatale à Frédéric et Laurent. À l’issue d’une étape particulièrement éprouvante, le duo a vu son aventure s’arrêter aux portes de la finale, laissant Anthony et Anna ainsi que Thelma et Claire décrocher leurs places pour l’ultime course.











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Malgré leur élimination, Frédéric et Laurent gardent le sentiment d’avoir tout donné jusqu’au bout. Interrogés par Télé-Loisirs, les deux candidats sont revenus avec émotion sur cette sortie frustrante, qu’ils attribuent avant tout à un cruel manque de réussite.

« D’autant qu’on n’a pas été si mauvais dans la course ! Mais c’est le jeu… Bien sûr que sur le moment on a été déçus. Pourtant, j’y croyais. Une fois que les favoris Sébastien et Julien ont été éliminés, j’y ai cru. J’étais convaincu qu’on allait gagner la finale de Pékin Express », a confié Laurent.

Même constat du côté de Frédéric, qui estime que la malchance aura accompagné leur binôme tout au long de l’aventure : « Cette enveloppe résume notre aventure : on a manqué de chance. Mais on n’a jamais rien lâché. Même quand un chauffeur qui s’arrêtait pour prendre des photos ou qu’une voiture nous abandonnait… Mais jusqu’au bout, on aura manqué de chance. »



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Pour autant, les deux hommes assurent n’avoir jamais envisagé d’abandonner, malgré des conditions parfois difficiles. Laurent reconnaît cependant que les débuts ont été compliqués : « En arrivant là-bas, au bout de trois jours, on voulait se barrer. »

Une sensation confirmée par Frédéric avec humour : « C’était trop dur. Tu as mangé dix fois de la soupe, dix fois des légumes et dix fois du riz, tu n’en peux plus ! »

Mais au fil des étapes, l’expérience a fini par les séduire totalement. Au point de déjà rêver d’un retour dans une future édition All Stars. « Et puis au fur et à mesure, on a fini par prendre goût à tout ça. Et s’il faut revenir pour faire une édition All Stars, on ira sans hésitation. Et s’ils ne nous rappellent pas, tant pis, si on sait où c’est, on ira tous seuls ! », a plaisanté Laurent.

Après cette demi-finale riche en rebondissements, la grande finale opposera donc Anthony et Anna à Thelma et Claire, deux binômes déterminés à décrocher la victoire finale de cette saison de Pékin Express.