13h15 le samedi du 16 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le samedi du 16 mai 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Réparer les cœurs ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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13h15 le samedi du 16 mai 2026 : « Réparer les cœurs »

Le magazine 13h15 le samedi s’est rendu à l’hôpital parisien Hôpital Léopold Bellan pour rencontrer deux patientes atteintes de maladies cardiaques. Aux côtés des soignants, elles tentent peu à peu de retrouver une vie normale.

Quand le cœur s’arrête quelques secondes ou manque de souffle, c’est toute une existence qui vacille. Martine, 56 ans, et Bénédicte, 61 ans, ne se connaissaient pas, mais partagent une expérience similaire : apprendre à vivre avec la crainte d’un arrêt cardiaque, renouer avec leur corps et réapprendre à faire confiance à leur cœur.



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Un parcours qu’elles vont entreprendre ensemble, au sein de l’hôpital Léopold Bellan, où les équipes de « 13h15 le samedi » ont suivi leur rééducation au plus près.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.