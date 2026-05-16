Les 12 coups de midi du 16 mai 2026 : Adrien nouveau Maître de Midi, indices sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 16 mai 2026, Teddy éliminé – C’est déjà fini pour Fabio dans votre jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est reparti avec 5000 euros de gains en une victoire.











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Les 12 coups de midi du 16 mai, Adrien nouveau Maître de Midi

C’est Adrien qui est devenu Maître de Midi aujourd’hui et il a signé une première victoire à 100 euros, soit 50 euros dans sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus. On a 3 indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un cactus.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+