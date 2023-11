Demain nous appartient spoiler : Camille face à une terrible nouvelle... (vidéo épisode du 28 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Camille dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Camille va apprendre une terrible nouvelle…

Raphaëlle lui annonce que le verdict est tombé : son procès aura lieu à Rennes !











Et la justice a décidé d’envoyer Camille en prison en Bretagne. Elle part le soir même et sera incarcéré dans une maison d’arrêt pour femmes. Camille pense qu’elle mérite et de toute façon à Sète tout le monde la déteste… Raphaëlle a le coeur lourd et Maud est sous le choc, très triste pour sa soeur. Elles se prennent dans les bras.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1566 du 28 novembre 2023 : Camille envoyée en prison loin de Sète

