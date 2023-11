Quotidien du 23 novembre 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 23 novembre 2023, les invités – Ce jeudi et comme chaque soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 23 novembre 2023

Dominique de Villepin, ancien Premier Ministre

Des audiences au beau fixe

Mercredi soir, Quotidien a réalisé la meilleure audience tous programmes confondus en TNT depuis plus de 4 ans ! L’émission a enregistré des RECORDS HISTORIQUES pour un talk en TNT et pour l’émission avec 2,9 millions de téléspectateurs et un pic à 3,1 millions, 26% de PdA sur les 25-49 ans et ICSP+.



Le Talk de Yann Barthès est toujours très largement leader auprès de jeunes avec 26% de pda sur les 15-34 ans.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 23 novembre 2023 à 19h25 sur TMC.