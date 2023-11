Ici tout commence du 15 novembre : Carla amoureuse de Souleymane ? (résumé + vidéo épisode 796 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 15 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 796 – Souleymane a fait une déclaration à Carla hier soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et ce soir, Carla s’interroge… Elle ne s’y attendait pas et se retrouve perdue.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 15 novembre 2023 – résumé de l’épisode 796

Bérénice et Carla se promènent sur la plage. Carla se confie à sa meilleure amie au sujet de la déclaration que lui a fait Souleymane la veille… Bérénice trouve plein de points positifs sur Souleymane mais Carla lui avoue que ça ne suffit pas… Elle ne ressent pas la même chose que lui !

Pendant ce temps là, Jasmine plante Thibault et Jim pour emmener Naël à un atelier d’éveil musical à la crèche.

Pour rassurer Joachim au sujet de Marc Leroy, Clotilde choisit de lui mentir…

Ici tout commence du 15 novembre 2023 – vidéo premières minutes



