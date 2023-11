Ici tout commence du 21 novembre : Rose sous le choc, que va-t-elle faire ? (résumé + vidéo épisode 800 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 800 – Rose est sous le choc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle est maintenant certaine que Carla est sa fille… En larmes, elle se confie à Clotilde et Antoine.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 21 novembre 2023 – résumé de l’épisode 800

Rose a reçu les résultats du test adn : Carla est bien sa fille ! Elle est sous le choc alors que Clotilde trouve ignoble ce que Raphaël lui a fait. Mais Rose ne veut plus parler de Raphaël, elle veut se concentrer sur Carla. En larmes, Rose peine à se faire à l’idée : elle a une fille ! Antoine et Clotilde lui demande ce qu’elle va faire. Rose compte bien aller parler à Carla… Mais elle a peur !

Le duo formé par Clotilde et Marc Leroy fait mouche et cloue le bec de Teyssier. Quant à Ethan, il ne sait plus comment se comporter avec Léonard.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : la bombe de Lionel sur Clotilde et Marc… (vidéo épisode du 23 novembre)

Ici tout commence du 21 novembre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1