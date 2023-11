Ici tout commence spoiler : Teyssier sous le choc, il apprend que... (vidéo épisode du 8 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier va apprendre une nouvelle particulièrement surprenante dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, c’est en cours que Tom annonce à Malik qu’il avait raison au sujet de Carla…

Tom lui explique que non seulement il avait bien deviné et qu’elle est bien enceinte, mais qu’en plus c’est Souleymane le père !











Tom et Malik sont entrain d’en parler quand Teyssier surprend la conversation. Il comprend que l’une des élèves de l’institut Auguste Armand va avoir un bébé ! Emmanuel tient à savoir de qui il s’agit.

Comment va réagir le directeur de l’institut face à cette situation inédite ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 791 du 8 novembre 2023, le secret de Carla dévoilé à tous



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

