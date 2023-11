L’amour est dans le pré du 13 novembre : le début du bilan ce soir sur M6 (vidéo)

Publicité





L'amour est dans le pré du 13 novembre 2023 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 18 inédite de « L'amour est dans le pré ». Au programme, la première partie du bilan !





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6play.







L’amour est dans le pré du 13 novembre, présentation du bilan

Après 12 semaines de romance agricole, il est temps de faire le bilan de cette saison 18 ! C’est à l’Île de Ré, dans un camping, que nos agriculteurs ont rejoint Karine Le Marchand pour faire le bilan de leur aventure. Au programme de ce séjour, pétanque, baignades entre amis et surtout sessions délirantes de karaoké avec Charles, Patrice et tous les autres ! Entre rires, pleurs, coups de foudre et coups de gueule, la moisson de cette saison 18 ne vous aura pas laissés indifférents. Comment les agriculteurs vont-ils décrypter leur aventure ? Réponse dans ce bilan !

VIDÉO L’amour est dans le pré du 13 novembre, extrait

Et pour patienter, voici la bande-annonce de l’épisode de ce soir avec des extraits de ce qui vous attend.



"Bienvenue dans L'amour est dans le pré pour le bilan de cette 18ème saison !" 💚

En 12 semaines de romance, nos agriculteurs sont passés par tous les états 👨‍🌾👩‍🌾#ADP, lundi à 21:10 sur M6 ! #ADP2023 pic.twitter.com/WwxAcrK9c0 — M6 (@M6) November 10, 2023

