Plus belle la vie : retour officialisé pour le 8 janvier 2024 sur TF1 (+ horaire de diffusion)

On vous l’annonçait le mois dernier et c’est maintenant officiel : la série « Plus belle la vie » sera de retour sur votre petit écran le lundi 8 janvier 2024, sur TF1. C’est Rodolphe Belmer, le directeur général de TF1, qui a annoncé officiellement la date de retour du feuilleton marseillais dans un entretien publié dans le Figaro.











La série culte, rebaptisée « Plus belle la vie, encore plus belle » reviendra donc après les vacances de Noël et on connait également son horaire de diffusion.

En effet, Rodolphe Belmer a annoncé que le feuilleton quotidien serait diffusé du lundi au vendredi après le journal de 13h.

Notez que la série sera évidemment disponible en replay, sur une nouvelle plateforme gratuite qui sera lancée par TF1. Et une rediffusion devrait être proposée chaque soir à 20h20 sur TFX.



