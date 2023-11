Les Cinquante du 10 novembre : tensions et rapprochement (résumé + replay épisode 48)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 48 du vendredi 10 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 48 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Simon qui décide d’aller parler à Amélie.





Simon essaie de rattraper le coup suite à la conversation qu’il a eu avec Vivian. Il jure que Vivian a déformé ses propos… Amélie n’est pas dupe, elle aurait préféré que Simon assume ses propos.







Le Lion annonce une soirée glacée. Maissane décide d’interroger Cassandra sur sa relation avec Simon… Cassandra dit qu’elle l’apprécie beaucoup mais il est trop jeune et immature. Elle décide ensuite d’aller parler à Simon. Elle lui assure que ça restera amical.

Amélie, Maissane et Romain veulent venger Anaïs. De son côté, Vivian veut juste profiter avec Julie. Il lui propose des vacances en Corse, histoire de se rapprocher. Elle valide.



Simon décide ensuite de discuter avec Nicolas. Et au cours de la soirée, Romain embrasse Cassandra pour provoquer Simon. Simon enchaine et fait un bisou à Romain ! Gary le prend mal… Il décide de s’en aller et aller se coucher. Simon vient lui parler, c’était juste pour rire.

Le lendemain matin, Cassandra confie à Eloïse et Maissane que durant la nuit, elle était dans le même lit que Simon et ils se sont embrassés… Personne ne comprend. Et Simon raconte la même chose à Vivian et Alex. Très vite, tout le monde est au courant et ça énerve Cassandra !

Le Lion annonce qu’il est l’heure du « cap ou pas cap ? ». Le Renard choisit Julie ! Elle décide de relever le défi. Le Renard prend vite une belle avance… Julie se concentre mais c’est compliqué. Et c’est finalement un échec ! Julie fait perdre 1.000 euros à la cagnotte, qui redescend à 22.050 euros.

Le Lion annonce le jeu numéro 15. Ils doivent se préparer et se rendre dans l’arène…

VIDÉO Les Cinquante du 10 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 48 ce vendredi 10 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 13 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 49.