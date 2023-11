Les Cinquante du 30 novembre : qui a été éliminé ? Qui sont les joueurs en finale ? (résumé + replay épisode 62)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 62 du jeudi 30 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 62 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène alors que le 22ème jeu se termine. Amélie a la balle de la qualification entre ses mains !





Amélie manque cette occasion ! C’est donc au tour de Nicolas, qui réussit à mettre sa 8ème balle. Il rate la suivante ! Amélie retente sa chance mais c’est encore raté. Nicolas rate lui aussi. Amélie réussit ensuite et se qualifie pour le jeu final ! Nicolas est éliminé.







Mélanie, Amélie et Stéphane sont donc les trois derniers finalistes, qualifiés pour le jeu final.

Nicolas fait ses bagages et quitte le château. Mélanie, Amélie et Stéphane sont sous pression avant l’ultime jeu qui sacrera le vainqueur des Cinquante.



Le Lion convoque les joueurs devant le château pour un nouveau coup de folie. C’est le dernier et il peut faire gagner 1.000 euros à la cagnotte ! Ils doivent citer les 50 joueurs de départ et des oubliés ! Ils n’ont pas le droit de s’aider et de souffler. Stéphane finit par se tromper, le coup de folie est perdu ! La cagnotte se termine donc à 20.301 euros.

Amélie râle sur le Lion et le traite de radin… Résultat, le Lion donne 30 secondes aux joueurs pour se mettre dans la piscine pour gagner 1.000 euros ! Mission réussi, la cagnotte monte à 21.301 euros. Le Lion les laisse revenir et leur redonne le même défi ! Ils retournent tous à la piscine en courant ! C’est gagné, 1.000 euros remportés en plus. Il y a donc 22.301 euros dans la cagnotte.

Les trois finalistes sont convoqués dans l’arène pour le jeu final. Ils ont face à une tour de pièce en bois. Chacun leur tour, ils devront enlever une pièce et la placer en haut. Le joueur qui fera tomber la tour sera éliminé avant la finale ! Le jeu commence. Au bout de quelques tours, ça devient clairement compliqué…

Mélanie essaie d’enlever une brique, la situation est très tendue… Va-t-elle réussir ou tout faire tomber et être éliminée ? La réponse demain lors de la finale !

VIDÉO Les Cinquante du 30 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 62 ce jeudi 30 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 1er décembre à 19h50 sur W9 pour suivre la grande finale !