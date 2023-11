« Panda » : la série avec Julien Doré arrive sur TF1 le… (VIDÉO)

Publicité





« Panda », c’est le nom de la nouvelle série évènement avec Julien Doré qui arrive sur TF1 le jeudi 14 décembre à 21h10.











Panda, présentation de la série avec Julien Doré

Pacifiste détendu, matcha’addict et vegan convaincu, PANDA (Julien Doré) tient une petite paillote dans un coin reculé de Camargue. Pas de portable, pas d’ordi, pas de voiture, il vit avec son ado de 16 ans dans ce parfait cocon de paix et de sérénité, et fuit tout ce qui ressemble de près ou de loin à un conflit.

Comment imaginer que ce grand sage en tongs et t-shirt délavé ait un jour été flic ? Et pas n’importe lequel. Un des meilleurs.

Hélas, même au paradis, y’a pas moyen d’être tranquille ! Le jour où son ancienne vie vient frapper à la porte, Panda se retrouve obligé de reprendre du service… Mais à sa façon. Sans arme ni violence et pas trop tôt la matin. Zen, quoi.

Avec : Julien Doré, Ophélia Kolb, Gustave Kervern, Hélène Vincent, Maxence Lapérouse et Mathis Bour

Résumé de l’épisode 1

L’AquaParadise… Sa piscine à vagues et sa «rivière magique» avec au bord… un cadavre ! La femme du propriétaire du parc aquatique. A quelques pas de là, un bébé abandonné : celui de la femme de ménage ! Première suspecte ? Non, témoin de la scène de crime et victime d’un kidnapping ! Panda et Lola ont désormais un homicide, un enlèvement et un bébé sur les bras.



