Ici tout commence du 22 novembre : Souleymane gaffe avec Carla (résumé + vidéo épisode 801 en avance)

Ici tout commence du 22 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 801 – Rose n’a pas réussi à parler à Carla hier dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais Souleymane est au courant et persuadé que Rose lui a tout dit, ce soir il gaffe avec Carla…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 22 novembre 2023 – résumé de l’épisode 801

Souleymane retrouve Carla au petit déjeuner. Il gaffe, persuadé que Rose lui a parlé la veille et lui a annoncé qu’elle est sa mère… Il dit à Carla qu’il n’imagine pas le choc que ça a du lui faire et lui demande si elle n’est pas trop chamboulée. Carla pense qu’il parle de Jim, elle ne comprend pas ! Il finit par comprendre qu’elle ne sait toujours pas la vérité et Carla lui confie qu’elle n’a plus envie de connaitre ses origines…

Pendant ce temps là, Jim met de l’huile sur le feu entre Jasmine et Thibault. Et officiellement célibataire, Pénélope découvre les applis de rencontre.

Ici tout commence du 22 novembre 2023 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

