« Recherche appartement ou maison » du 10 novembre : votre numéro ce soir sur M6

Publicité





« Recherche appartement ou maison » du 10 novembre 2023 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Ce soir, l’agent immobilier et son équipe viennent en aide à Lana et Célia, Chantal et Yves, ainsi qu’à Sophie et Pierre.





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







Publicité





« Recherche appartement ou maison » du 10 novembre 2023

Les jumelles Lana et Célia, 18 ans, vivent dans le Morbihan avec leur parents. Tout juste bachelières, elles vont rejoindre la capitale et cherchent un appartement dans un quartier sécurisé, près de leurs universités. Mais elles n’ont aucun repère à Paris et se sentent un peu perdues… Stéphane Plaza va se lancer dans une des missions les plus difficiles de la rentrée des classes : trouver une location pour des étudiantes. Va-t-il relever ce défi ?

Chantal et Yves, 60 ans, seniors ultra-dynamiques, ont une passion commune pour leur région montalbanaise ! Leur maison est devenue trop grande depuis le départ de leurs deux enfants et les charges commencent à peser. Ils recherchent donc une maison plus petite et très authentique. Cela fait un an qu’ils sont en recherche mais n’ont pas trouvé encore le bien de leurs rêves. Sophie Bensaid, qui devra redoubler d’efforts pour trouver cette maison chargée d’histoire, va-t-elle faire le bonheur de ces amoureux de leur région ?



Publicité





Sophie et Pierre, 32 ans tous les deux, vivent dans la campagne d’Orléans. Ils travaillent dans la même société et c’est là qu’ils se sont rencontrés, un véritable coup de foudre ! Ils ont deux petites filles, Zoé, 2 ans et demi, et Capucine, 18 mois. Cette dernière est née de manière inopinée, en quelques minutes dans leur appartement. Yves a dû participer à l’accouchement et Sophie a eu une révélation : elle a décidé de devenir sage-femme ! Un changement de vie total, puisque la seule école de sage-femme de la région est à Tours. Le couple a donc décidé de quitter maison, travail, amis pour les études de Sophie. Mais aussi pour le plus grand plaisir de Pierre, Tourangeau d’origine. Il faut donc trouver très vite une maison pour la rentrée de Sophie.

C’est Thibault Chanel qui va se lancer dans cette recherche urgente, va-t-il trouver la perle rare dans cette ville où les biens se vendent dans la journée ?

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAYv