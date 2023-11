Star Academy : Clara victime de grossophobie, sa famille réagit

Publicité





Star Academy 2023, infos élèves – Le deuxième jour débute au château de la Star Academy pour les élèves de la promo 2023. Parmi eux, Clara, 22 ans, est étudiante en école de commerce à Paris.

Et quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, on se dit qu’heureusement que les académiciens sont coupés du monde sans téléphones !











Star Academy, une élève victime de commentaires grossophobes

En effet, depuis le prime de lancement samedi soir, de nombreux messages ont été postés sur les réseaux sociaux et visent le poids de Clara. Des commentaires inadmissibles qui font beaucoup parler !

Et la famille de Clara a réagi, en contactant l’influenceur Aqababe : « La famille de Clara m’a contactée ce matin pour faire passer un message. Ils sont outrés de lire et de recevoir autant de haine sur le poids de Clara« .

« Ils ont également demander à la prod d’intervenir concernant l’acharnement qu’elle subit. Ils ont assez peur pour elle ! Clara a toujours assumé ses rondeurs et ses formes » a précisé Aqababe.



Au château, Clara ne se doute pas de ce qui se dit sur elle mais hier soir, elle a eu une conversation avec Lennie et elle lui a confié être bien dans sa peau et n’avoir aucun problème vis à vis de son poids.

VIDÉO Star Academy le portrait de Clara

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Rendez-vous ce lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.