L’amour est dans le pré du 6 novembre : l’épisode 12 ce soir sur M6, gros rebondissement (vidéo)

Publicité





L’amour est dans le pré du 6 novembre 2023 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 18 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme, l’épisode 12 inédit. Il s’agit du dernier épisode avant le bilan !





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6play.







Publicité





L’amour est dans le pré du 6 novembre, présentation de l’épisode 12

Ce soir, les agriculteurs qui ont eu la chance de trouver l’amour décollent de leurs fermes pour vivre de nouvelles étapes de leurs vies amoureuses. C’est l’heure des voyages en amoureux ! Et pour certains, place à l’immersion dans l’univers de leur moitié. Pour d’autres, c’est le plongeon à deux en terre inconnue. L’occasion de tester leurs relations naissantes.

Loin de leurs repères habituels, nos agriculteurs amoureux vont-ils se perdre en chemin ? Gros rebondissement en vue pour Patrice, pour qui la relation avec Justine ne se passe plus comme il l’aurait voulu. Il ne peut plus continuer comme ça !

VIDÉO L’amour est dans le pré du 6 novembre, extrait

Et pour patienter, voici la bande-annonce de l’épisode de ce soir avec des extraits de ce qui vous attend.



Publicité





"Mon pauvre, tu ne sais pas où tu as mis les pieds" 😂

Attention au départ dans L'amour est dans le pré ✈️#ADP, lundi à 21:10 sur M6 ! #ADP2023 pic.twitter.com/7DdX9M5mWW — M6 (@M6) November 3, 2023

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.