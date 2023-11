Star Academy du 24 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 24 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi au château. La journée des élèves comment par le cours de sport de Joe.





Ils font encore le cours de sport en binômes et le coach a fait installer un panier de basket. Joe les épuise entre course et panier. A la fin, Joe râte son tir et il fait 10 burpees !







Place ensuite au cours de théâtre avec Pierre. Il veut les mettre en action, en mouvement. Il pense que ça va les aider. Les élèves doivent faire plein de scènes différentes qui finissent par « je t’aime ». Et Julien se retrouve à jouer le tapis de course à côté de Clara, il termine épuisé. Pierre avoue qu’il a passé un très bon moment sur ce cours !

Les académiciens enchainent avec le cours de danse de Malika. Elle a une chorégraphie à faire avec les élèves non nominés pour un flashmob. Julien réalise que depuis sa nomination, il rate plein de choses.



Pendant ce temps là pour les nominés, direction la salle du public. Ils y vont en binômes ! Julien et Clara sont les premiers à aller enregistrer leur message pour les téléspectateurs. Héléna et Marie-Maud enchainent.

Lénie et Djébril répètent leur choré sur « Bye bye » de Ménélik.

Marlène prend Julien et Carla pour préparer la battle secrète. Julien va faire la perf vocale et Clara sur l’ambiance. Julien aimerait se défendre sur « Ces gens là » de Jacques Brel, et Clara sur « Only girl (In the world) » de Rihanna.

Pendant ce temps là, Lucie est avec Marie-Maud et Héléna. Héléna veut faire la perf vocale sur « Hurt » de Christina Aguilera, et Marie-Maud l’ambiance sur « Flamme » de Juliette Armanet. Elles ont peur d’affronter Julien et Clara. Les quatre nommés répètent leurs titres avec Marlène et Lucie.

Le soir, les élèves décompressent dans la cuisine. Margot imite chaque nommé avec beaucoup d’humour.

Marlène fait répéter Axel et Pierre sur « Les murs porteurs ». Axel ne se doute pas que Florent Pagny va lui faire une surprise sur la scène du prime samedi soir, et Pierre a du mal à garder le secret.

