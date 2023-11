C à vous du 29 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 novembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Éric Dupond-Moretti relaxé par la Cour de Justice de la République, ultradroite, loi immigration… Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l’Assemblée nationale, est l’invité de C à vous

🔵 📌 L’animateur Sébastien Cauet désormais visé par 3 plaintes pour viols et agressions sexuelles. On en parle avec son avocat, Maître Xavier Autain



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Melio Oriundo, chef exécutif du restaurant “Manko” à Paris

🔵 🎵 Dans le live : Roch Voisine interprète le titre “Hélène”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Bradley Cooper et Carey Mulligan pour le film “Maestro” disponible sur Netflix à partir du 20 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 29 novembre 2023 à 19h sur France 5.