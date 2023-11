Star Academy du 7 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 7 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi au château. Réveil difficile pour les élèves, qui vont avoir leur premier cours de sport ce matin.





Louis et Julien décident d’aller faire un peu de sport en salles de danse avant même l’arrivée du coach Joe ! Les autres sont choqués de leur rythme… Coach Joe arrive au château pour la première fois de la saison. Il se présente et leur explique que cette année, il sera une sorte de professeur principal pour eux. Et il leur présente le règlement intérieur.







Place au premier cours de sport. Ils donnent tout, Joe est très content : il a vu ce qu’il veut voir.

Les académiciens enchainent avec le premier cours de danse de Malika. Ils découvrent et apprennent la chorégraphie de l’hymne de la Star Academy 2023, « J’irai au bout de mes rêves ». Elle leur présente ensuite les deux titres pour l’évaluation de danse. Ils devront choisir entre « Tattoo » de Loreen et « Comportement » d’Aya Nakamura.



Les élèves continuent de répéter leur hymne dans le château avant le tournage du clip. Ils enchainent ensuite avec leur premier cours de chant. Après un échauffement vocal et de bons conseils, Adeline leur fait chanter du Aya Nakamura. Adeline repart très contente de ce premier cours.

Lénie appelle sa maman, elle est super heureuse d’être là.

Lucie et Marlène arrivent pour la prise de tonalités pour le prochain prime. Elles leur annoncent les invités du second prime de la saison :

– Jenifer pour « Ma Révolution » (pressentis : Lénie, Lola, Julien, Axel)

– Richard Cocciante pour « Coup de soleil » (pressentis : Clara, Pierre, Axel)

– James Arthur pour « Say you won’t let go » (pressentis : Candice, Pierre, Héléna, Margot)

– Grand Corps Malade pour « Derrière le brouillard » (pressentis : Marie-Maud, Héléna, Clara) et « Retiens tes rêves » (Victorien, Louis, Pierre et Candice)

– Louane pour « Secret » (pressentis : Julien, Lénie, Margot et Djébril)

Les répétitions commencent donc pour tester les voix des académiciens sur les chansons avec les artistes. Julien est très touché par « Secret », elle lui fait penser à sa petite soeur et ses futurs enfants.

Les élèves passent une partie de leur soirée à réviser pour les évaluations du lendemain. Et déjà de belles affinités naissent entre les académiciens.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 7 novembre

