Un si grand soleil du 16 novembre : Sylvio fait peur à Janet (résumé et vidéo épisode 1277 en avance)

Un si grand soleil du 16 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1277 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 16 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Christophe, le regard comme possédé, dit à Cécile qu’il est désolé, il n’a pas le choix… c’est la mission que dieu lui a confié ! Il s’approche d’elle dans le dos avec une seringue ! Cécile attrape la seringue et lui dit que c’est le diable qui lui demande ! Mais il s’agit d’une vision de Christophe, qui regarde Cécile de dos et s’imagine la tuer… Il propose du café à Cécile, qui sursaute quand il lui touche le bras. Achille part au lycée, il appelle Cécile « maman », c’est la première fois et elle est touchée. Christophe lui dit qu’ils forment une jolie famille.

Boris vient chercher un client de L Cosmétiques à l’aéroport. Pendant ce temps là, Carine reproche à Bilal d’avoir été craché sur Boris à la direction. Bilal n’en peut plus de Boris, il n’en veut plus dans son labo. Carine lui annonce qu’il va se faire virer. Bilal ne pensait pas que ça irait jusque là.



Becker est avec Janet, après Rome il lui propose un autre week-end. Cette fois, il aimerait aller à Lisbonne, Janet est partante. Janet propose ensuite un resto à Clément le soir. Sylvio est entrain de les observer… Janet l’aperçoit, elle est sous le choc ! Janet prétexte avoir un appel à passer à un patient, elle appelle Sylvio pour lui dire qu’il est à la limite du harcèlement. Il dit qu’il a compris, elle n’entendra plus jamais parler de lui.

Elisabeth est avec un client belge, qui veut commander plus mais demande une réduction. Elle refuse, il dit être prêt à aller voir la concurrence. Elle lui rappelle qu’ils sont les meilleurs sur les cosmétiques bio et demande à Bertier d’aller lui faire faire une petite visite.

Carine parle avec Boris, elle est désolée pour lui. Boris aperçoit Bertier avec le grossiste belge et lui demande si ça va comme il veut… Il lui explique la situation.

Becker explique à Cécile qu’ils vont creuser sur le milieu médical pour retrouver le fleuriste. Cécile lui parle aussi des vétérinaires… Il trouve que c’est une bonne idée.

Elisabeth parle à Enric de verser une prime aux salariés si L Cosmétiques atteint une marge de 8%. Il pense que c’est impossible. Elle y croit et dit qu’ils vont y arriver… Boris récupère le grossiste belge. Il lui demande un endroit sympa à lui recommander. Boris propose même de dîner avec lui, il accepte. Pendant ce temps là, Enric parle de la proposition de prime à Carine. Il pense que c’est une bonne idée et lui parle du contrat avec le grossiste belge. Carine lui dit que Bertier leur a raconté qu’ils risquaient de perdre de l’argent avec ce grossiste… Enric compte donc refuser et demander une augmentation des salaires.

Boris explique au grossiste avoir été viré de L Cosmétiques, il descend l’entreprise et dit ne pas avoir été payé pour son stage… Il lui dit ensuite que L Cosmétiques est pris à la gorge financièrement. Il lui conseille d’en profiter pour avoir la meilleure offre !

Manu donne à Elise la liste des médecins. Elle doit les appeler pour leur demander leurs emplois du temps les jours des meurtres sans parler de l’enquête.

Sylvio est avec Christophe, qui comprend la réaction de Janet. Sylvio reconnait être allé trop loin… Christophe lui dit de prendre ses distances, Sylvio pense à partir loin. Il lui dit que sinon il va faire une bêtise !

