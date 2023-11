Un si grand soleil du 3 novembre : un couple se forme (résumé et vidéo épisode 1269 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1269 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 3 novembre 2023.





Janet semble ailleurs, Becker lui demande si ça va. Elle lui dit que ça va, elle est juste fatiguée à cause du boulot… Elle lui propose d’aller manger des huitres sur l’étang de Thau ce soir. Becker adorerait mais il a trop de travail, il va rentrer tard. Il lui conseille un plateau télé avec une copine.

Sylvio a appelé Christophe pour le voir et lui parler. Il lui confie qu’il lui arrive quelque chose d’étrange et il ne sait pas quoi faire. Christophe devine que ça a un lien avec Janet… Sylvio avoue que depuis qu’il est prêtre, il n’a jamais ressenti ça pour une femme. Il ne sait plus où il en est.



Hugo appelle Sabine pour s’excuser, il prétexte avoir été stressé pour sa soutenance. Elle lui demande comme ça s’est passé, il lui annonce qu’il a eu les félicitations du jury. Il l’invite à boire un verre pour fêter ça, elle accepte. Au commissariat, Yann félicite Hugo, qui est désormais criminologue. Becker le félicite également.

A la clinique, Christophe a reçu un colis… Il semble content. Pendant ce temps là, Manu a identifié les employés de la pépinière, qui n’ont pas de casier. Mais l’un d’eux vient du même quartier qu’Aubert.

En salle des profs, Mo ne fait que rire avec les messages d’Alex. Ils se voient presque tous les jours ! Sabine remarque qu’elle est rayonnante. Mo pense que c’est exactement le genre de relation qu’il lui fallait, sans prise de tête. Elle veut s’amuser et profiter de la vie. Sabine la comprend, c’est exactement ce qu’elle voudrait !

A l’hôpital, Janet es préoccupée. Alain vient lui parler d’un patient, il lui demande si tout va bien… Janet dit être pressée, elle s’en va. Elle retrouve Sylvio, il s’inquiétait qu’elle ne réponde pas à ses messages. Janet lui dit qu’elle est perdue, lui aussi. C’est la première fois de sa vie que Janet trompe son compagnon, elle ne se reconnait pas. Sylvio ne regrette rien, c’était très fort. Ils s’embrassent à nouveau ! Janet lui dit qu’elle ne peut pas et s’en va.

Hugo se prépare pour son rendez-vous avec Sabine. Il annonce à Yann qu’il va passer à la vitesse supérieure. Ils se retrouvent aux Sauvages. Hugo lui donne un exemplaire de son mémoire. Pendant ce temps là, Johanna propose un resto à Yann et il veut pas aller aux Sauvages. Il finit par lui avouer pourquoi…

Chez Cécile, Christophe et Achille jouent au ping-pong. Cécile les rejoint, Achille insiste pour qu’elle joue avec eux. Le soir, Christophe prend une douche et voit le visage d’Aubert dans le miroir… Il lui dit que demain c’est le grand jour !

Après le verre, Hugo propose à Sabine de dîner ensemble. Elle lui propose d’aller chez elle et l’embrasse !

