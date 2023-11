Un si grand soleil spoiler : la mort d’Aubert (épisode du 6 novembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 6 novembre 2023 – Christophe va reprendre son rôle de « fleuriste » dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, dans quelques jours, il va passer à l’action et tuer Aubert !











Dans son costume de tueur en série justicier, Christophe récidive et cette fois, c’est Aubert qu’il tue. Il provoque un accident de la route pour se débarrasser de lui. Et pendant ce temps là, la police et les employés de la pépinière le recherchent…

Avec les doutes de Cécile, Christophe a-t-il commis le crime de trop ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1270 du 6 novembre 2023 : Christophe tue Aubert

