Les Cinquante du 2 novembre : Gary aux oubliettes, un bisou (résumé + replay épisode 42)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 42 du jeudi 2 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 42 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Gary refuse d’aller aux oubliettes. Il est furax et veut abandonner ! Vivian et Simon tentent de le raisonner. Gary finit par pleurer…





Gary finit par accepter d’y aller, le Chien va l’accompagner. Mais avant de partir, Gary veut parler à Scott. Il lui promet de faire de sa vie un enfer s’il revient ! Scott est mort de rire.







Les oubliés décident de se cacher sous le lit. Ils ont entendu Gary hurler, ils savent qu’il va leur tomber dessus. Gary arrive et angoisse, il n’y a personne et il ne comprend pas. Gary se met à pleurer, les oubliés décident d’y aller et de le réconforter.

Le lendemain, Gary se sent perdu sans Simon… Les oubliés ont la pression, c’est le dernier jour et seuls 3 pourront réintégrer le château, les autres seront éliminés.



Au château, Scott parle avec les autres. Scott rapporte à Mélanie que Jessica est fâchée contre elle. Elle lui reproche de ne pas avoir été là pour elle quand Stéphane est rentré et l’a envoyée à sa place. Mélanie est déçue. Scott raconte à tout le monde le rapprochement entre Jessica et Tressia, ils comprennent que Jessica manipule tout le monde.

Les oubliés sont convoqués dans le salon, le Lion leur annonce un défi pour gagner 1.000 euros. Ils doivent reconnaitre des célébrités sur des portraits découpés. Ils sont en galère, une seule bonne réponse sur 4 ! Et pour le 5ème portrait, c’est encore raté ! Le 6ème est réussi; le 7ème est raté. Le défi se finit, la cagnotte monte à 21.050 euros.

Vivian écrit un poème à Julie… Mais c’est pas gagné ! Mélanie et Maissane décident de l’aider. Julie s’installe, et Vivian lui lit son poème… Le moment est gênant ! Mais ils finissent par s’embrasser !

VIDÉO Les Cinquante du 2 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 42 ce jeudi 2 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 3 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 43.