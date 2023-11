Un si grand soleil spoilers : Cécile démasque Christophe, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 6 au 10 novembre 2023)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 6 au 10 novembre 2023 – En ce samedi synonyme de début de week-end, si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Christophe va tuer Aubert… Celui-ci a disparu, la police le recherche et Hugo est convaincu que c’est un coup du fleuriste, le tueur en série justicier. Cécile décide d’écouter l’intuition d’Hugo et demande à Becker d’enquêter dans ce sens.

Et en regardant des images de vidéo-surveillance, Cécile reconnait Christophe de dos avec sa casquette ! Elle fouille dans ses affaires dans le dressing et finit par trouver la fameuse casquette…



Publicité





De son côté, Elise est contrainte de dire la vérité à Fanny, qui finit en larmes… Elise fait ensuite une proposition à Bilal et Ludo doit parler à Jade. Vont-ils reformer la coloc ?

Un si grand soleil spoilers les résumés du 6 au 10 novembre 2023

Lundi 6 novembre 2023, épisode 1270 : Alors que Johanna commet une gaffe qui va avoir de lourdes conséquences, le suspect d’Akim et d’Elise semble s’être volatilisé. Comment a-t-il fait ?

Mardi 7 novembre 2023, épisode 1271 : Alors que Gary a une idée grandiose pour investir l’argent de son héritage, Elise avoue tout à Akim.

Mercredi 8 novembre 2023, épisode 1272 : Alors qu’une photo trouble terriblement Cécile, Fanny, qui s’est livrée à cœur ouvert, risque d’en payer le prix.

Jeudi 9 novembre 2023, épisode 1273 : Alors que Bilal accepte la proposition d’Elise, Christophe fait un constat douloureux. Comment rebondira-t-il ?

Vendredi 10 novembre 2023, épisode 1274 : Alors qu’il apparaît que toutes les casquettes ne sont pas identiques, Ludo va devoir annoncer une grande nouvelle à Jade et redoute énormément sa réaction.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Cécile grille Christophe ! (épisode du 1er novembre)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 6 au 10 novembre 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.