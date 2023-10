Un si grand soleil spoiler : Cécile grille Christophe ! (épisode du 1er novembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Christophe a trop tiré sur la corde et il va commettre une grosse erreur la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, dans quelques jours, alors qu’Aubert est sa prochaine cible, il va aller en repérage à la pépinière et lui acheter une plante carnivore…

Il ramène la plante à la maison et le lendemain, quand Cécile fait le point avec la police sur la filature d’Aubert, elle visionne des photos…

















Cécile déchante quand elle reconnait Christophe sous sa casquette ! Et quelques heures plus tôt, Cécile s’est aperçue que Christophe a utilisé son ordinateur portable pendant qu’elle dormait…

On peut dire que ça commence à sentir la fin pour le fleuriste ! Cécile va-t-elle coincer son mari tueur en série et le dénoncer ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1267 du 1er novembre 2023 : Cécile reconnait Christophe sur une photo…







